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Мележиков: в реформе Кубка России нашли вариант, который устраивает и РФС, и РПЛ

Мележиков: в реформе Кубка России нашли вариант, который устраивает и РФС, и РПЛ
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.

«По сути все предложения, которые звучали в формате Кубка Лиги переложены на Кубок России. Все решения клубы поддержали.

Рейдерский захват? Есть предложения по распределению. Ничего мы не чувствуем. Была консолидированная позиция и РПЛ, и РФС. Люди из РПЛ провели свою работу на высоком уровне по поручению Общего собрания лиги. Мы не могли принять решение без РФС. Считаю, сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и Лигу и позволит совместно проработать вопрос о предложении тех доходов, которые заявлены», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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