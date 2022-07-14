Мележиков: в реформе Кубка России нашли вариант, который устраивает и РФС, и РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.

«По сути все предложения, которые звучали в формате Кубка Лиги переложены на Кубок России. Все решения клубы поддержали.



Рейдерский захват? Есть предложения по распределению. Ничего мы не чувствуем. Была консолидированная позиция и РПЛ, и РФС. Люди из РПЛ провели свою работу на высоком уровне по поручению Общего собрания лиги. Мы не могли принять решение без РФС. Считаю, сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и Лигу и позволит совместно проработать вопрос о предложении тех доходов, которые заявлены», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.