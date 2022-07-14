Алаев — о Кубке лиги: новый турнир имеет сложности, поэтому предлагаем РФС реформу Кубка

Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о новом турнире, который предлагают внедрить с использованием формата Кубка лиги.

«Регламент Кубка России утверждает исполком. 24 мая исполком поручил подготовить модель проведения Кубка лиги. Сегодня мы собрались, послушали доклад руководителя рабочей группы. Коллеги проделали феноменальную работу.



Но любой новый турнир имеет сложности в его реализации. Мы стоим на пороге начала нового сезона. Все клубы и рабочая группа единогласно приняли решение обратиться в РФС с предложением реформировать Кубок России с использованием формата Кубка лиги.



Мы завтра всё направим в РФС. Совместно проведём переговоры с партнёрами. Конечно, нам бы хотелось сохранить те финансы, которые у нас были. Уверен, что обновлённый Кубок России может получиться интересным турниром.



Принято решение, что распределение доходов между клубами после следующего сезона РПЛ будет по формуле «50 на 50». 15 клубов поддержали данную систему, один клуб проголосовал против — предложил оставить «60 на 40»», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.