Мележиков: всех партнёров Кубка России устроила реформа соревнования

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что партнёров Кубка России устроила реформа соревнования. Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами.

«Все клубы направили свои замечания по коммерческому регламенту и техническому. В базовом варианте регламент принят за основу. Принято решение создать рабочую группа с участием представителей клубов и с Winline, основным вещателем. Доработать некоторые детали. В принципе, они несущественные.



Как отнеслись текущие партнёры к модификации Кубка России? Насколько это было заявлено, все поддержали. Мы создаём, по сути, новый коммерческий турнир, с созданием которого возникает много сложностей. Это регламент, согласование с УЕФА, Fan ID и так далее. Если бы Сан Саныч сегодня не подтвердил, мы бы не смогли реализовать этот проект в жёсткие сроки.



«Матч ТВ» это тоже абсолютно устраивает. Решение на базе официально существующего исторического турнира реформировать — самый оптимальный вариант, который устроит всех остальных», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.