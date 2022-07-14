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В «Спартаке» назвали оптимальным распределение доходов от РПЛ по формуле «50 на 50»

В «Спартаке» назвали оптимальным распределение доходов от РПЛ по формуле «50 на 50»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает справедливым, что доходы от чемпионата России будут распределены по формуле «50 на 50». Также он сообщил, что целевой объём финансирования Кубка России по футболу — 2 млрд рублей.

«Не знаю, насколько будет корректно сейчас это озвучивать. Под новый формат Кубка России необходимо обеспечить определённое финансирование. Целевой показатель, которого мы будем стремиться добиваться с лигой и РФС, – до 2 млрд рублей. По распределению среди участников.

Распределение доходов по результатам чемпионата России – «50 на 50». Думаю, на сегодняшний день это распределение оптимально», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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