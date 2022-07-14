В «Спартаке» назвали оптимальным распределение доходов от РПЛ по формуле «50 на 50»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает справедливым, что доходы от чемпионата России будут распределены по формуле «50 на 50». Также он сообщил, что целевой объём финансирования Кубка России по футболу — 2 млрд рублей.

«Не знаю, насколько будет корректно сейчас это озвучивать. Под новый формат Кубка России необходимо обеспечить определённое финансирование. Целевой показатель, которого мы будем стремиться добиваться с лигой и РФС, – до 2 млрд рублей. По распределению среди участников.

Распределение доходов по результатам чемпионата России – «50 на 50». Думаю, на сегодняшний день это распределение оптимально», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.