Александр Алаев рассказал, что помешало организации Кубка лиги

Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев раскрыл причины, по которым было принято решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.

«На данный момент партнёром Кубка России является «БетСити». Названия потенциальных партнёров вы знаете. Уверен, что в первую очередь после обновления Кубка России мы проведём переговоры с «БетСити», а потом уже будем решать. Надо уважать действующего партнёра. Мы с «БетСити» прошли большой путь. Контракт с ними действует ещё год. Есть потенциальные партнёры, которые хотят стать спонсором обновлённого Кубка России. Но в первую очередь мы проведём переговоры с «БетСити».



Новый турнир в лице Кубка лиги пришлось бы согласовывать с силовыми ведомствами, партнёрами и так далее. Главный плюс Кубка России — он уже согласован, переговоры о новом формате гораздо легче проводить в разрезе турнира, который уже согласован», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.