Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему 2DROTS и «Амкал» примут участие в Кубке России.
«Я считаю, что РПЛ — самое топовое, брендовое спортивное мероприятие в России. Но некоторые ваши коллеги так не считают. Наша задача с коллегами – сделать так, чтобы ни у кого не было оснований называть РПЛ лигой приколов.
Насчёт медийных команд — в 1/256 финала принимают участие любительские команды. Это по регламенту РФС. В прошлом году на этой стадии Кубка принимали участие две любительские команды. Со временем появляются всё новые любительские лиги. В том числе и Медиалига. Почему бы не дать шанс «Амкалу» и 2DROTS поучаствовать в Кубке России? Я не вижу в этом никаких проблем. Я не говорю, что стоит размышлять только о Медиалиге. Через год в Кубке России могут сыграть команды из банковской лиги, условно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июля 2022
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