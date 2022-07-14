Алаев: моя работа — сделать Fan ID прозрачным, чтобы фанаты вернулись на трибуны

Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу внедрения паспорта болельщика Fan ID.

«Я бы не хотел связывать введение карты болельщика с имиджем РПЛ.

Закон принят. Наша задача сейчас – оптимизировать его работу с помощью разных инициатив. На первом этапе мы ожидаем понижения посещаемости. Мне хочется, чтобы прекратились бойкоты болельщиков. Чтобы они понимали, как работает система Fan ID, как отстаивать свои права. Мне хочется, чтобы трибуны были полными.

Мы жили с ковидными ограничениями два года. Мы теряли на этом деньги, болельщиков. Сейчас есть нюансы и сложности в связи с новым законом. Мы живём сейчас в такое время, когда нужно работать с тем, что есть сейчас. Я привык так работать. Скажут, что ограничения снимаются, — прекрасно. Моя работа сейчас – сделать так, чтобы вопрос Fan ID был прозрачен для всех, чтобы фанаты вернулись на трибуны», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.