Алаев сообщил, что осенью Госдума обсудит возвращение пива на стадионы

Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что в Государственной Думе обсудят возвращение пива на стадионы.
«В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернётся к разработке данного проекта», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы «Госуслуг». В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021–2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
- 14 июля 2022
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