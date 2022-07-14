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В «Спартаке» рассказали, зачем Ваноли вернулся в Москву

В «Спартаке» рассказали, зачем Ваноли вернулся в Москву
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, зачем бывший главный тренер красно-белых Паоло Ваноли вернулся в Москву.

«Ваноли в Москве? Да. Думаю, там решение личных, бытовых вопросов. Может, какие-то вещи забрать. Справка об НДФЛ? Наверное, да (смеётся)», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре. Через несколько дней на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Гильермо Абаскаля.

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