Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал о своих отношениях с Каттани

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о своих отношениях с покинувшим клуб спортивным директором Лукой Каттани.

«Мы с Каттани вчера долго разговаривали. Он ещё порядка 30 дней будет в Москве. На следующей неделе мы с ним проведём встречу, выпьем вина. Отношения у нас очень хорошие, они всегда были такими. Да, были споры. Но мы всегда вырабатывали совместные решения, и это привело к определённому результату хотя бы в Кубке России. Команда у нас есть, тренер есть, цели нам понятны, и все их поддерживают», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, накануне стало известно, что итальянский специалист покинул пост спортивного директора «Спартака», а на его место назначен Артём Ребров.