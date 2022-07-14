Мележиков: Каттани оставил за собой базу, он проделал в «Спартаке» огромную работу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высоко оценил работу, проделанную экс спортивным директором красно-белых Лукой Каттани за время работы в клубе.

«Что касается консультации, нам ничего не мешает. Мы с Лукой об этом говорили, мы остаёмся в постоянном контакте. Лука, уходя, оставил за собой определённую базу результатов, достигнутых в работе. Огромная работа проведена всем коллективом и Лукой в том числе. По рисковым позициям есть шорт-лист. Мы продолжаем держать на контроле некоторых футболистов, предложенных Лукой. Ну а дальше в зависимости от ситуации мы всегда будем в диалоге.



Позиция центрального защитника? В том числе у Каттани были предложения по этой позиции», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, накануне стало известно, что итальянский специалист покинул пост спортивного директора «Спартака», а на его место назначен Артём Ребров.