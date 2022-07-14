Бабаев объяснил, почему доходы в РПЛ будут распределяться по формуле «50 на 50»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему доходы в чемпионате России по футболу будут распределяться по формуле «50 на 50». По его словам, данная пропорция распределения доходов — это весьма компромиссное решение.
«Да, очень быстро решили вопрос распределения доходов. Считаю, что «50 на 50» — это компромиссное решение. До прошлого сезона было 60% в зависимости от занятого места, а 40% — поровну. В пандемию мы решили друг друга поддержать — стало 60% поровну, а 40% – в зависимости от занятого места. Это было исключительно на один сезон. Так как сейчас ситуация не самая простая — решили пойти таким путём, «50 на 50».
Почему решили не экспериментировать здесь? Потому что ситуация, к сожалению, не сильно улучшилась. Была пандемия, в связи с этим были сложности у клубов. Сейчас тоже не самый простой период — введение Fan ID, логистические сложности. Поэтому, чтобы не ссориться и чтобы поддержать клубы, которые меньше рассчитывают получить большой доход, заняв высокое место в таблице, — мы посчитали, что на данном этапе, на этот сезон можно проявить солидарность и пойти таким путём», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июля 2022
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