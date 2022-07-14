Франция — Бельгия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 14 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире встречу Франция — Бельгия покажет телеканал «Матч».

На матче будет работать бригада арбитров во главе с представительницей Уэльса Черил Фостер. Помогать ей будут ирландка Мишель О'Нил и представительница Кипра Поликсени Иродоту.

Соперниками женских сборных Франции и Бельгии по группе D являются национальные команды Исландии и Италии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.