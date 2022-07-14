Клубы РПЛ обсуждают создание общей CRM-базы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что российские клубы обсуждают создание общей CRM-базы (системы менеджмента взаимодействия с болельщиками).
«Создание общей CRM-базы лиги сегодня не обсуждалось. Мы на предыдущих собраниях об этом говорили. Согласовали создание рабочей группы, которая проработает этот вопрос. Там не так всё просто, потому что у многих клубов свои CRM-системы. Не очень они охотно готовы делиться. Мы готовы делиться, если будут определённые правила игры.
Что это значит? Например, без идентификации болельщиков, которые в этой базе указаны, а просто создать некую единую общую базу, которую можно показывать партнёрам, спонсорам, объяснять, почему наш спонсорский пакет стоит столько или столько. Опять же какая-то точечная рассылка, связанная с теми или иными активностями РПЛ, а не для того, чтобы пытаться наших болельщиков, наш актив использовать для каких-то иных целей, не связанных с футбольными задачами», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июля 2022
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