ЦСКА представит новую форму накануне матча с «Уралом». Клуб продолжит работать с Joma

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб получил новые комплекты формы от Joma, поэтому на первую игру сезона-2022/2023 команда планирует выйти уже в обновлённых комплектах.



«Процесс доставки был непростой, поэтому мы не могли анонсировать новую форму — её не было. Но хорошо, что всё в итоге сложилось и мы получили все комплекты до старта чемпионата. Сегодня занимаемся съёмками, так что планируем завтра, накануне матча, порадовать болельщиков презентацией новой формы», – сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

ЦСКА сыграет с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в субботу, 16 июля, в Москве. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.