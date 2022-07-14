«Дзюба делает красиво». «Рубин» показал голы Артёма с тренировок

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео голевых действий Артёма Дзюбы на тренировках казанской команды. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента и тренируется с «Рубином» для поддержания формы.
«Дзюба делает красиво. Какой гол круче: пушечка или пяткой?» — написала пресс-служба «Рубина» в своём телеграм-канале.
33-летний Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом», за который Артём выступал с 2015 по 2022 год. В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу (ранее — ФНЛ-1). Сезон для подопечных Леонида Слуцкого начнётся домашним матчем с «Родиной» 17 июля.
- 14 июля 2022
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