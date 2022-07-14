Гаврилов — о целях «Спартака» на сезон: может, у Мележикова с головой что-то случилось

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов оценил задачи красно-белых на сезон. Ранее генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков заявил, что задача москвичей — выиграть чемпионат и Кубок России.
«Какие ещё слова генерального директора? Выдумки это или нет, я не знаю. Может, у Мележикова что-то с головой случилось. Перед каждым сезоном руководство для такой команды ставит наивысшие задачи. Всегда было так. С учётом того, что в команде произошли изменения, кто сейчас даст гарантию, станет «Спартак» чемпионом или нет.
Заявления Мележиков может делать любые. Он же не может сказать, что красно-белые будут бороться за тройку. Болельщики просто разорвут его», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 14 июля 2022
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