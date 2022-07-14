Кечинов — о словах Мележикова про чемпионство: такие заявления руководства — хорошо

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, который заявил, что задача команды на сезон-2022/2023 — чемпионство и финал Кубка России.
«Мы все прекрасно видели в Суперкубке, кто чемпион, кто самая сильная команда, а кто нет. Задачи и цели всегда ставились перед «Спартаком». Было только первое место с 1980-х годов. Такие заявления руководства — хорошо. Но мы прекрасно видели, что «Зенит» на голову сильнее. В этом сезоне за золотые медали «Спартак» бороться не будет. Бороться за первую пятёрку команде по силам», — сказал Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в таблице РПЛ и выиграл Кубок России.
- 14 июля 2022
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