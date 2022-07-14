Барбра Банда объявила, что выступит на ЧМ-2023

Замбийка Барбра Банда, дисквалифицированная за то, что в её крови нашли высокое количество тестостерона, заявила, что сыграет на чемпионате мира — 2023.

«Во-первых, поздравления девушкам, которые справились с задачей. Чемпионат мира в Австралии (и Новой Зеландии), я готова, и я в форме. Выход на мундиаль многое значит и для меня, и для команды. До этого мы выступали на Олимпиаде, а теперь получим опыт игры на другом важном турнире. Очень взволнована и очень рада. Мне особо нечего сказать, но смотрите на меня на чемпионате мира», — заявила Банда после того, как сборная Замбии сумела без неё выйти на чемпионат мира.

Сборная Замбии завоевала путёвку на ЧМ-2023, обыграв в серии пенальти Сенегал.

Напомним, в крови Банды было зафиксировано высокое количество тестостерона — больше, чем допускает Африканская конфедерация футбола. Из-за этого она была отстранена от участия в Кубке африканских наций. Хотя Банда и знала о результатах тестирования, она продолжала готовиться к турниру вместе с национальной командой.