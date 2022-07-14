Стало известно, в какой форме сыграет «Спартак» в сезоне-2022/2023

«Спартак» начнёт сезон-2022/2023 в форме от Nike образца прошлого года, рассказал коммерческий директор клуба Рустам Махмутов. Однако есть вероятность, что к весенней части команда обретёт нового технического партнёра.



«Сейчас ведутся переговоры с возможными техническими партнёрами, и от их итогов будут зависеть сроки получения обновлённой формы. Возможно, со стартом второй части чемпионата клуб будет играть в форме нового технического партнёра», – сказал Махмутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России.



В Суперкубке России сезона-2022/2023 команда крупно уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:4.