В «Зените» рассказали, в какой форме начнут сезон-2022/2023

В санкт-петербургском «Зените» поделились информацией о том, в какой форме команда начнёт выступление в чемпионате России.
«Зенит» начнёт сезон РПЛ — 2022/2023 в форме прошлого сезона», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе клуба.
Напомним, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Это было четвёртое подряд чемпионство петербургского клуба.
«Зенит» также стал обладателем Суперкубка России. Матч за трофей прошёл в прошлую субботу, 9 июля. Сине-бело-голубые одержали победу над московским «Спартаком», встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу петербуржцев.
Первый матч нового сезона «Зенит» проведёт в гостях с подмосковными «Химками». Встреча состоится уже завтра, 15 июля, и начнётся в 20:00 по московскому времени.
- 14 июля 2022
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