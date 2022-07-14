В «Химках» рассказали, в какой форме команда будет играть в новом сезоне
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В сезоне-2022/2023 у «Химок» будет новая форма от Puma, сообщили в пресс-службе клуба. Ранее команда также экипировалась в комплекты немецкого бренда.
«Увидеть её мы сможем в ближайших матчах РПЛ. Особенно приятным для наших болельщиков будет третий комплект. Он выполнен в белых цветах, чем напоминает форму, в которой «Химки» играли в свой первый год в Премьер-Лиге. С Puma напрямую мы не работаем, проблем с экипировкой быть не должно, так как мы заказываем её через нашего партнёра», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе клуба.
Новый розыгрыш турнира начнётся уже завтра, 15 июля. «Химки» на домашнем поле встретятся с петербургским «Зенитом», встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.
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