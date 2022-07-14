В «Пари НН» рассказали о новой форме команды на сезон-2022/2023

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал, что клуб продолжит выступать в форме от немецкого производителя Jako.

«Технический спонсор у нас остаётся тот же — Jako. Комплекты будут новые, но аналогичные прошлой коллекции. Форма к нам уже поступила. С техническим партнёром проблем не было. Партнёр выполнил все свои обязательства — всё чётко и вовремя», – сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, новый розыгрыш РПЛ начнётся 15 июля встречей подмосковных «Химок» и петербургского «Зенита».

«Пари Нижний Новгород» проведёт матч первого тура в это воскресенье, 17 июля. Соперником команды станет московский «Локомотив». Встреча пройдёт на «РЖД Арене» и начнётся в 17:30 мск.