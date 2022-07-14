У «Ахмата» будет новый технический спонсор. Ранее команда играла в форме от Macron
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В грозненском «Ахмате» рассказали, кто станет новым техническим спонсором команды.
С нового сезона у клуба будет новый технический спонсор – «Ахмат» будет экипировать компания Joma, сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу.
Ранее грозненский клуб играл в форме от Macron.
Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля встречей сине-бело-голубых и подмосковных «Химок».
Матч первого тура «Ахмат» проведёт с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 16 июля, в Грозном и начнётся в 20:00 мск. Матч обслужит бригада арбитра Владислава Безбородова.
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