Исландия вышла вперёд в матче с Италией на женском Евро

Сегодня, 14 июля, на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия) проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Италия — Исландия.

На третьей минуте встречи исландки вышли вперёд. Мяч забила полузащитница Каролина Вильхьяльмсдоттир.

Национальную команду Италию возглавляет Милена Бертолини, Исландии — Торстейнн Халльдоурссон.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с представительницей Финляндии Линой Лехтоваарой. Ассистенты рефери — эстонка Каролин Кайвоя и представительница Греции Хрисула Куробилия.

Соперниками женских сборных Италии и Исландии по группе D являются национальные команды Франции и Бельгии. Они проведут свой матч сегодня, 14 июля, в 22:00 по московскому времени.