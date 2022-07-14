Колосков: новый формат КР — компромиссное решение, которое увеличит количество матчей

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что было принято решение не проводить Кубок лиги. Он поделился мнением о новом формате, в котором теперь будет проводиться Кубок России.



«Это хороший компромисс между тем, проводить или не проводить Кубок лиги. Многие клубы выступали против этого Кубка.



Совершенно логичное решение, так как непонятно, кто будет финансировать новый турнир. Есть проблемы с логистикой, о чём говорил Карпин — у ряда городов закрыты аэропорты. Это уничтожит весь тренировочный процесс команд. Очень важно, что учли предложения клубов. Правильное и компромиссное решение, которое позволит увеличить количество матчей. Будем ждать, какой будет формат и насколько увеличится количество официальных игр», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.