«Даже не знают, где офсайдную линию чертить». Швеция пожаловалась на судей женского Евро

Сборная Швеции осталась недовольна судейством в матче женского чемпионата Европы – 2022, где они победили сборную Швейцарии со счётом 2:1, так как гол Ребеки Бломквист, делавший счёт во встрече 3:1 в пользу шведок, был отменён из-за офсайда.
Для устранения несправедливости сборной Швеции было направлено письмо в УЕФА.
«Плохо, когда ты не можешь грамотно выполнять свою работу, и обидно не выигрывать со счётом 3:1. Мы написали в УЕФА, и я надеюсь, что они решат проблему, когда арбитры на VAR даже не знают, где провести офсайдную линию», — рассказал помощник главного тренера сборной Магнус Викман в интервью Expressen.
Фото: SVT
Для сборной Швеции данная игра являлась второй на чемпионате Европы. В воскресенье, 17 июля, женская сборная играет против Португалии за выход из группы C.
- 14 июля 2022
-
20:21
-
20:16
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:21
-
19:13
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:35
-
18:27
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:10