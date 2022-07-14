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«Даже не знают, где офсайдную линию чертить». Швеция пожаловалась на судей женского Евро

«Даже не знают, где офсайдную линию чертить». Швеция пожаловалась на судей женского Евро
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Сборная Швеции осталась недовольна судейством в матче женского чемпионата Европы – 2022, где они победили сборную Швейцарии со счётом 2:1, так как гол Ребеки Бломквист, делавший счёт во встрече 3:1 в пользу шведок, был отменён из-за офсайда.

Для устранения несправедливости сборной Швеции было направлено письмо в УЕФА.

«Плохо, когда ты не можешь грамотно выполнять свою работу, и обидно не выигрывать со счётом 3:1. Мы написали в УЕФА, и я надеюсь, что они решат проблему, когда арбитры на VAR даже не знают, где провести офсайдную линию», — рассказал помощник главного тренера сборной Магнус Викман в интервью Expressen.

Фото: SVT

Для сборной Швеции данная игра являлась второй на чемпионате Европы. В воскресенье, 17 июля, женская сборная играет против Португалии за выход из группы C.

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