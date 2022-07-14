Дмитрий Черышев: уход Каттани — небольшая потеря для «Спартака»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал уход из московского «Спартака» Луки Каттани, сравнив его с ещё одним бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым и занимающим ту же должность в андалусийской «Севилье» Мончи.
«Давайте сравним его с Димой Поповым. Что Каттани сделал лучше? Его уход — небольшая потеря для «Спартака». Я не вижу в Каттани ничего сверхъестественного. Его работа не выделялась. Есть Мончи, его работа выделяется, он правильно подбирает тренеров футболистов в «Севилью». Он взял Эмери и под его систему правильно подбирает игроков. Сейчас у него Лопетеги, Мончи берёт игроков под него. Вот это достойный человек, который может работать. А что такого сделал Каттани, чтобы мы им гордились? Не знаю», — сказал Черышев в интервью «РБ Спорт».
Первый матч в новом сезоне РПЛ «Спартак» проведёт в субботу, 16 июля. Соперником красно-белых станет «Ахмат», встреча пройдёт в Грозном.
- 14 июля 2022
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