«У «Спартака» не может быть других задач». Колосков — о словах Мележикова про чемпионство

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова генерального директора московского «Спартака» Евгения Мележикова. Ранее последний заявил, что задача москвичей — выиграть чемпионат и Кубок России.



«Совершенно правильная задача. Спартаковцы в прошлом чемпионы, обладатели Кубка России. Почему же не ставить другие задачи? Других задач не может быть. Мележикова бы никто не понял, если бы он сказал о каких-то других задачах. Так что отношусь к этому очень серьёзно. Желаю успехов «Спартаку», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России. В Суперкубке России сезона-2022/2023 команда крупно уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:4.

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