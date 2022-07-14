Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перешёл в «Химки» на правах аренды, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Александр Ломовицкий — воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал во взрослом футболе. Полузащитник уже выступал за «Химки» в сезоне-2020/2021. В составе подмосковного клуба игрок провёл восемь матчей и забил два гола. Также в карьере Александра были тульский «Арсенал» и «Рубин». Вызывался в молодёжную сборную России.
Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ «Рубин» вылетел в Первую лигу. «Химки» стали участниками стыковых матчей, где они смогли сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Новый розыгрыш турнира начнётся уже завтра, 15 июля. «Химки» на домашнем поле встретятся с петербургским «Зенитом», встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.
- 14 июля 2022
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