«Факел» сменил технического партнёра. Команда в новом сезоне будет играть в форме от Puma

«Факел» принял решение сменить технического партнёра. Команда в новом сезоне-2022/2023 будет играть в Российской Премьер-Лиге в форме от Puma. Вместо Jako «Факел» будет экипироваться в новые комплекты, сообщил «Чемпионату» источник в команде.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Торпедо» и «Факел» вышли в Российскую Премьер-Лигу. Новый розыгрыш чемпионата России стартует 15 июля. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет с «Сочи», а «Факел» встретится с «Краснодаром». Обе встречи состоятся 17 июля. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».



Ранее стало известно, что «Факел» поедет на автобусе на игру с «Краснодаром». Команда переночует в Ростове-на-Дону.