Италия сравняла счёт в матче с Исландией на женском Евро

Сегодня, 14 июля, на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия) проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Италия — Исландия. В прямом эфире встречу Италия — Исландия показывает телеканал «Матч! Футбол 1».

На данный момент счёт в игре равный — 1:1.

На 62-й минуте с передачи Барбары Бонансеа отличилась полузащитница итальянок Валентина Бергамаски.

Ранее на третьей минуте встречи мяч за сборную Исландии забила хавбек Каролина Вильхьяльмсдоттир.

Напомним, в матчах первого тура группового этапа итальянки уступили француженкам со счётом 1:5, а исландки сыграли вничью с бельгийками — 1:1.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.