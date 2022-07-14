Италия сравняла счёт в матче с Исландией на женском Евро
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Сегодня, 14 июля, на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия) проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Италия — Исландия. В прямом эфире встречу Италия — Исландия показывает телеканал «Матч! Футбол 1».
На данный момент счёт в игре равный — 1:1.
На 62-й минуте с передачи Барбары Бонансеа отличилась полузащитница итальянок Валентина Бергамаски.
Ранее на третьей минуте встречи мяч за сборную Исландии забила хавбек Каролина Вильхьяльмсдоттир.
Напомним, в матчах первого тура группового этапа итальянки уступили француженкам со счётом 1:5, а исландки сыграли вничью с бельгийками — 1:1.
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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