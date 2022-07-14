В «Химках» объяснили, почему отстранили Набиуллина от тренировок с основной командой

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему защитник Эльмир Набиуллин был отстранён от тренировок с основной командой.



«У нас спортивный принцип. Глубина состава в «Химках» достаточно большая. У нас стоят задачи перед второй командой. Мы хотим таким образом тасовать состав, чтобы игроки замены, которые не попадают в основу, имели практику со второй командой. Регламент это позволяет сделать. У Эльмира ещё действует дисквалификация. Наша задача — ротировать состав, чтобы игроки получали практику, чтобы вторая команда имела хороших исполнителей», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что защитник Эльмир Набиуллин отстранён от работы с первой командой «Химок». Сегодня, 14 июля, на официальном сайте РПЛ появилась заявка клуба на сезон, Набиуллин в неё не включён.