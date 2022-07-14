Франция — Бельгия: составы команд на матч женского Евро

Стали известны стартовые составы женских сборных Франции и Бельгии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия) и начнётся в 22:00 мск. Игру покажет телеканал «Матч».



Сборная Франции: Перо-Маньен, Перисс Ноэль, Мбок Бати, Ренар, Каршауи, Грас Жейоро, Бильбо, Матео, Дьяни, Катото, Каскарино.



Сборная Бельгии: Эврар, Филтьенс, Де Неве, Кес, Вангелуве, Бисманс, Де Кеньи, Ванхавермат, Кайман, Вулларт, Донт.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с представительницей Уэльса Черил Фостер. Помогать ей будут ирландка Мишель О'Нил и представительница Кипра Поликсени Иродоту.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.