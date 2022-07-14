Источник: «Краснодар» подписал полузащитника из Сербии

Футбольный клуб «Краснодар» приобрёл 22-летнего сербского полузащитника Михайло Баньяца, сообщает «РБ Спорт».



Игрок перешёл в стан «быков» из команды «Бачка-Топола», представляющей одноимённый город в Сербии.



Сумма трансфера, по данным источника, составила € 1,6 млн.



За «Бачку-Тополу» Баньяц провёл в общей сложности 80 матчей, забив 14 мячей и отметившись столькими же голевыми передачами.



Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,5 млн. Контракт полузащитника с сербским клубом истекает летом 2024 года.

Напомним, «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля.