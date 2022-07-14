Глава Fight Nights Global рассказал, что Мостовой выбирает между «Катюшей» и его командой
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Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выбирает между «Катюшей» и его командой.
«Мне кажется, Саша близок к тому, чтобы с кем-то договориться. Насколько я знаю, с «Катюшей» Мостовой действительно находится в переговорах. Договорился он или нет, я не уверен. Может быть, он станет тренером «Катюши», а может, и Fight Nights. Сначала Мостовой вёл переговоры с «Катюшей». Я посчитал нужным тоже сделать ему предложение. За это же не бьют. Пока никто ни с кем не договорился, можно делать предложение. Теперь вопрос Мостовому: какое предложение окажется для него более комфортным. Давайте посмотрим», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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