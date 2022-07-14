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Бабаев: одного центрального защитника ЦСКА точно приведёт. Надеюсь, этим не ограничимся

Бабаев: одного центрального защитника ЦСКА точно приведёт. Надеюсь, этим не ограничимся
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферной работе московского клуба. Он отметил, что летом команда намерена приобрести хотя бы одного центрального защитника.

«До начала чемпионата думаю, что не успеем найти игрока в центр обороны. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Один футболист будет точно, но, надеюсь, этим не ограничимся», — цитирует Бабаева Sport24.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Удинезе» завершили оформление трансфера словенского игрока Яки Бийола. В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Он преимущественно выходил на поле на позиции центрального защитника.

ЦСКА сыграет с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в субботу, 16 июля, в Москве. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

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