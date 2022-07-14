Юрий Сёмин: Кубок РПЛ всё равно нужен

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как относится к возможному отказу от проведения Кубка лиги в связи с планирующимися изменениями формата Кубка России.



«Я считаю, что Кубок РПЛ всё равно нужен, несмотря на реформу Кубка России. У нас сейчас нет международных матчей. Можно составить календарь в те даты, когда проходят еврокубковые игры», — сказал Сёмин в интервью «РБ Спорт».



Напомним, ввиду отсутствия международных турниров для российских команд в этом сезоне рассматривается вариант с проведением Кубка лиги.

В прошлую субботу, 9 июля, был сыгран матч за Суперкубок России. Во встрече с московским «Спартаком» победу со счётом 4:0 одержал санкт-петербургский «Зенит».

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 15 июля.