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Франция вышла вперёд в матче с Бельгией на женском Евро

Франция вышла вперёд в матче с Бельгией на женском Евро
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Сегодня, 14 июля, проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Франции и Бельгии. Встреча проходит на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Игру можно посмотреть на канале «Матч».

На шестой минуте француженок вывела вперёд нападающая Кадидьяту Дьяни.

Матч соперниц Франции и Бельгии по группе, сборных Италии и Исландии, завершился со счётом 1:1.

На матче работает бригада арбитров во главе с представительницей Уэльса Черил Фостер. Помогают ей ирландка Мишель О'Нил и представительница Кипра Поликсени Иродоту.

В матче первого тура группового этапа француженки обыграли итальянок со счётом 5:1, а бельгийки сыграли вничью с исландками — 1:1.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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