Сёмин — об Агаларове в «Ахмате»: он идёт в хорошую команду, к хорошему тренеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».



«Ахмат» подписал хорошего игрока, он молод и амбициозен. Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона. Сейчас он идёт в хорошую команду, к хорошему тренеру, который, как я понимаю, очень хотел приобрести Гамида. Думаю, он найдёт ему место в составе.



Вся шумиха вокруг перехода или не перехода Гамида стандартная. Я думаю, что он крепкий парень в психологическом плане и все поймёт правильно», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.



Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что «Уфа» и «Ахмат» проводят переговоры по трансферу игрока. Также сообщалось, что с уфимским клубом ведёт переговоры португальский «Маритиму».

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