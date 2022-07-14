Сёмин — об Агаларове в «Ахмате»: он идёт в хорошую команду, к хорошему тренеру
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».
«Ахмат» подписал хорошего игрока, он молод и амбициозен. Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона. Сейчас он идёт в хорошую команду, к хорошему тренеру, который, как я понимаю, очень хотел приобрести Гамида. Думаю, он найдёт ему место в составе.
Вся шумиха вокруг перехода или не перехода Гамида стандартная. Я думаю, что он крепкий парень в психологическом плане и все поймёт правильно», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.
Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что «Уфа» и «Ахмат» проводят переговоры по трансферу игрока. Также сообщалось, что с уфимским клубом ведёт переговоры португальский «Маритиму».
Новость по темеИсточник: Гамид Агаларов переходит в «Ахмат»
Комментарии
- 14 июля 2022
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:24
-
22:16
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:26
-
21:02
-
20:57
-
20:49
-
20:40
-
20:39
-
20:21
-
20:16
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:21
-
19:13
Партнерский контент