Футболистка ЦСКА Ордега отобралась на чемпионат мира в составе Нигерии
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Женская сборная Нигерии отобралась на чемпионат мира. Сегодня, 14 июля, сборная Нигерии обыграла в четвертьфинале Кубка африканских наций сборную Камеруна со счётом 1:0. Благодаря этому результату представительницы Нигерии завоевали путёвку на чемпионат мира.
Сборная Нигерии выступит на девятом подряд чемпионате мира. Следующий турнир будет проходить в 2023 году. Лучшим результатом в истории женской сборной Нигерии на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1999 году на турнире в США.
За сборную Нигерии выступает форвард ЦСКА Франциска Ордега. В общей сложности за сборную Нигерии она провела 26 матчей и забила семь мячей. За ЦСКА Ордега выступает с 2021 года. До этого она защищала цвета «Леванте».
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