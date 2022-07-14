Газизов ответил на вопрос, были ли у него разногласия с Агаларовым по выбору нового клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, были ли у него разногласия с нападающим команды Гамидом Агаларовым по выбору нового клуба. Он отметил, что в ближайшее время появится официальная информация о дальнейшем будущем форварда.
«Давайте дождёмся официальных объявлений. Это выбор футболиста. Не было ли конфликтов с Гамидом и его представителями в ходе переговоров? Нет, конечно. Вы что? Я в очень тёплых отношениях и с семьёй, и с футболистом. Мы вместе вели переговоры, мы вообще всегда двигаемся вместе», — цитирует Газизова «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что 21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов переходит в грозненский «Ахмат». «Чемпионат» уже сообщал, что «Уфа» и «Ахмат» проводят переговоры по трансферу игрока. Также сообщалось, что с уфимским клубом ведёт переговоры португальский «Маритиму».
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