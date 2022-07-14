Модель OnlyFans заявила, что встречалась с футболистом «Челси», у которого была девушка

Известная модель сайта для взрослых OnlyFans Паола Саулино утверждает, что встречалась с футболистом «Челси», который находился в отношениях. По словам Саулино, всё начиналось хорошо, но в дальнейшем футболист поступил с ней некрасиво и оборвал все контакты.
«Мы встретились на вечеринке в особняке. Он подошёл и сразу представился. При этом он не сводил с меня глаз. Мне нравился его запах, он начал целовать меня на глазах у всех. И мне это понравилось.
Мы ушли и занялись сексом в машине. А затем пришли некоторые наши друзья, мы остановились. Он отправился на вечеринку, танцевал и много пил. Затем этот парень оставил мне свой номер, после чего мы встречались в Лондоне.
Он постоянно просил, чтобы я присылала ему свои обнажённые фото. Он говорил: «Пришли ещё одну, пожалуйста, это последняя». Мне нравилось играть в эту игру», — цитирует модель DailyStar.
По словам девушки, в дальнейшем футболист перестал с ней общаться и оборвал все связи. После этого ей нагрубил агент игрока.
- 14 июля 2022
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