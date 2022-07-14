Спаллетти: у Кварацхелии большой талант

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, который провёл дебютный матч за неаполитанскую команду. 21-летний футболист отметился в товарищеской игре с итальянским «Анауне» дублем.
«Кварацхелия — футболист, который знает, как сыграть и справа, и слева, знает, как завершить атаку. Он отличный футболист, и мы считаем, он сможет заменить Инсинье», — приводит слова Спаллетти официальный сайт неаполитанцев.
Напомним, 1 июля было объявлено о трансфере Хвичи в «Наполи» из грузинского «Динамо» Батуми за € 10 млн. Ранее игрок выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».
31-летний нападающий Лоренцо Инсинье этим летом покинул неаполитанскую команду в качестве свободного агента. Теперь он выступает в МЛС за канадский «Торонто».
- 15 июля 2022
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:34
-
00:24
-
00:21
-
00:07
- 14 июля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:48
-
23:48
-
23:43
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:24
-
22:16
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:26