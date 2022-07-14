Спаллетти: у Кварацхелии большой талант

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, который провёл дебютный матч за неаполитанскую команду. 21-летний футболист отметился в товарищеской игре с итальянским «Анауне» дублем.



«Кварацхелия — футболист, который знает, как сыграть и справа, и слева, знает, как завершить атаку. Он отличный футболист, и мы считаем, он сможет заменить Инсинье», — приводит слова Спаллетти официальный сайт неаполитанцев.



Напомним, 1 июля было объявлено о трансфере Хвичи в «Наполи» из грузинского «Динамо» Батуми за € 10 млн. Ранее игрок выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».



31-летний нападающий Лоренцо Инсинье этим летом покинул неаполитанскую команду в качестве свободного агента. Теперь он выступает в МЛС за канадский «Торонто».