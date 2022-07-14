Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти: у Кварацхелии большой талант

Спаллетти: у Кварацхелии большой талант
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, который провёл дебютный матч за неаполитанскую команду. 21-летний футболист отметился в товарищеской игре с итальянским «Анауне» дублем.

«Кварацхелия — футболист, который знает, как сыграть и справа, и слева, знает, как завершить атаку. Он отличный футболист, и мы считаем, он сможет заменить Инсинье», — приводит слова Спаллетти официальный сайт неаполитанцев.

Напомним, 1 июля было объявлено о трансфере Хвичи в «Наполи» из грузинского «Динамо» Батуми за € 10 млн. Ранее игрок выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

31-летний нападающий Лоренцо Инсинье этим летом покинул неаполитанскую команду в качестве свободного агента. Теперь он выступает в МЛС за канадский «Торонто».

Новость по теме
Агент сообщил, что «Рубин» и «Локомотив» получат деньги за переход Кварацхелии в «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022