Кирилл Гоцук: пиво на стадионе — топ-история

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук поделился мнением о продаже пива на стадионах. С 1 января 2005 года в России запрещена продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях.



При этом регулярно обсуждается возможная отмена запрета. Многие клубы выступают за то, чтобы отменить данный запрет. Предполагается, что разрешение продажи алкоголя на стадионах поможет клубам компенсировать выросшие расходы. Пока итоговое решение не принято, несмотря на позицию российских клубов.



«Пиво на стадионе и фирменный бар — это топ-история. Надеюсь, руководство нашей страны разрешит продажу пива на стадионах. С удовольствием глянул бы матч «ПСЖ» в Лиге чемпионов в баре «Пари НН», — цитирует Гоцука «РБ Спорт».