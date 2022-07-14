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Радимов назвал фантастикой желание «Спартака» выиграть РПЛ в сезоне-2022/2023

Радимов назвал фантастикой желание «Спартака» выиграть РПЛ в сезоне-2022/2023
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова генерального директора московского «Спартака» Евгения Мележикова. Ранее последний заявил, что задача москвичей — выиграть чемпионат и Кубок России.

«Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» – разные планеты. Цели можно ставить любые. Сейчас вышли «Торпедо», «Оренбург» и «Факел» – они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок. Джикия и Соболев создают команду в Медиалиге – может, вот эта задача для них более решаемая. За золото в Медиалиге могут конкурировать.

В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» – какая-то фантастика.

Абаскаль недавно в «Спартаке». Я думаю, они ещё мало знакомы и тем более такая чехарда со спортивным директором. Последнее время я плохо понимаю, что происходит в «Спартаке», – цитирует Радимова «Спорт день за днём».

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