Шведская футболистка: на VAR сидят люди, которые правил не знают. Абсолютный фарс

Вратарь женской сборной Швеции Зечира Мушович эмоционально высказалась относительно незасчитанного гола сборной в матче чемпионата Европы — 2022 со сборной Швейцарии, где шведки оказались сильнее со счётом 2:1.
«Это наш вчерашний гол, который VAR отменил из-за офсайда, однако линия офсайда была проведена не на той стороне мяча! Итак, на VAR сидят люди, которые правил не знают. Абсолютный фарс для футбола», — написала футболистка в соцсетях.
Для сборной Швеции данная игра являлась второй на чемпионате Европы. В воскресенье, 17 июля, женская сборная играет против Португалии за выход из группы C. Наивысшего результата сборная достигла в 1984 году, когда выиграла данный турнир. Также шведки были финалистами турниров 1987, 1995, 2001 годов и выигрывали бронзовые медали в 1989, 1997, 2005 и 2013 годах.
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