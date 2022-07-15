«Они уволили маркетологов». Фанаты высмеяли бюджетное объявление «Барселоны»

Фанаты каталонской «Барселоны» высмеяли ролик с объявлением о подписании нового контракта с французским нападающим клуба Усманом Дембеле. Объявление о трансфере происходило на фоне белой доски, где чёрным маркером Усман исправил написанное: «Дембеле 2022» на «Дембеле 2024».



В комментариях фанаты поупражнялись в сарказме: «Наш бюджет ограничен. Хорошо, тогда возьми маркер», «Они уволили своих маркетологов. Наверное, Педри стоял снимал это видео», «Ах да, денег же вообще больше не осталось».

Усман Дембеле является одним из самых дорогих приобретений за всю историю «Барсы»: за игрока заплатили «Боруссии» из Дортмунда € 105 млн. Нападающий провёл в составе сине-гранатовых 102 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 27 результативных передач. Также игрок известен своей травматичностью, из-за которой он пропустил большую часть матчей «Барселоны».