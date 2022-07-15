Дарио Срна — о назначении Игора Йовичевича в «Шахтёр»: мы недолго думали, он патриот

Легенда «Шахтёра» Дарио Срна, рекордсмен по количеству проведённых матчей, ныне занимающий должность клубного директора по футболу, рассказал о ближайших перспективах команды и назначении на пост главного тренера его соотечественника – хорвата Игора Йовичевича.
«Сегодня плюс-минус знаем, что «Шахтёр» живой и начинает работать с новым тренером. Чемпионат вроде бы будет проводиться, но, я думаю, ещё много чего изменится. Даже сегодня в Винницу прилетела ракета, поэтому нужно быть очень аккуратным. Важно, что мы снова все вместе, что «Шахтёр» жив, не опустил рук. Плакать не будем. В Лиге чемпионов будем представлять Украину, всех болельщиков «Шахтёра». Йовичевич своей работой доказал, что заслуживает быть тренером «Шахтёра». Мы верим в него – молодой тренер, амбициозный, патриот, знает украинский менталитет. Мы недолго думали. Многие полагали, что я буду первым хорватским тренером «Шахтёра»? Пока не готов. Сегодня специфическая ситуация. Нужен человек с опытом больше, чем у меня. У нас была очень сильная команда, но мы потеряли 14 иностранцев – кого-то продали, кто-то ушёл в аренду. Но «Шахтёр» всегда есть «Шахтёр». От этого не отступим никогда. Амбиции у нас большие, как и всегда», – сказал Дарио Срна в видеоинтервью клубным медиа.
В четверг, 14 июля, Йовичевич провёл первую тренировку в качестве главного тренера на сборе в Нидерландах. В «Шахтёре» хорват сменил итальянца Роберто Де Дзерби, с которым клуб завершил сотрудничество после одного неполного сезона. В числе начавших подготовку футболистов – 27 украинцев и ни одного легионера.
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