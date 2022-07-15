Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 14 июля, турнирная таблица

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 14 июля, турнирная таблица
Комментарии

В четверг, 14 июля, на женском чемпионате Европы по футболу – 2022 состоялось две встречи группового этапа второго тура в квартете D.

Открывал программу соревнований матч в Манчестере (Англия) между сборными Италии и Исландии, в котором не удалось выявить победителя – 1:1. Уже на третьей минуте в составе номинальных гостей отличилась Каролина Леа Вильхьяльмсдоттир, а на 62-й минуте у итальянок ответила Валентина Бергамаски.

ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 2-й тур
14 июля 2022, четверг. 19:00 МСК
Италия (ж)
Окончен
1 : 1
Исландия (ж)
0:1 Вильхьяльмсдоттир – 3'   1:1 Бергамаски – 62'

Во второй встрече игрового дня, в которой Франция принимала Бельгию в Ротерхэме (Англия), сильнее оказались француженки – 2:1. В составе победительниц отличились Кадидьяту Дьяни и Гридж Мбок Бати, а автором единственного забитого мяча в составе бельгийской сборной стала Жанис Кайман.

ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 2-й тур
14 июля 2022, четверг. 22:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
2 : 1
Бельгия (ж)
1:0 Дьяни – 6'   1:1 Кайман – 36'   2:1 Мбок Бати – 41'
Удаления: нет / Тысяк – 89'

Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Франции, в активе которой шесть очков, следом за ней располагается Исландия (2), а Бельгия и Италия замыкают группу с одним очком.

Статистика женского ЧЕ-2022.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022