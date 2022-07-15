Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 14 июля, турнирная таблица

В четверг, 14 июля, на женском чемпионате Европы по футболу – 2022 состоялось две встречи группового этапа второго тура в квартете D.
Открывал программу соревнований матч в Манчестере (Англия) между сборными Италии и Исландии, в котором не удалось выявить победителя – 1:1. Уже на третьей минуте в составе номинальных гостей отличилась Каролина Леа Вильхьяльмсдоттир, а на 62-й минуте у итальянок ответила Валентина Бергамаски.
Во второй встрече игрового дня, в которой Франция принимала Бельгию в Ротерхэме (Англия), сильнее оказались француженки – 2:1. В составе победительниц отличились Кадидьяту Дьяни и Гридж Мбок Бати, а автором единственного забитого мяча в составе бельгийской сборной стала Жанис Кайман.
Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Франции, в активе которой шесть очков, следом за ней располагается Исландия (2), а Бельгия и Италия замыкают группу с одним очком.
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